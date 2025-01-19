Італія

У "бьянконері" гарна серія проти "россонері".

У рамках 21-го туру італійської Серії А туринський Ювентус здобув упевнену перемогу над Міланом на власному полі з рахунком 2:0.

Таким чином, Ювентус зіграв четверту гру поспіль проти Мілана "на нуль" вперше в історії клубу. Також "стара синьйора" продовжила свою серію без поразок у лізі до 21 матчу поспіль.

Наразі Юве посідає четверте місце з 37 очками у турнірній таблиці ліги, Мілан перебуває на восьмій сходинці з 31 очками.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Мілан у рамках 21 туру італійської Серії А-2024/25.