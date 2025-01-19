Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 19 січня і розпочнеться о 16:00.

У рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Брайтоном, яке відбудеться на стадіоні Олд Траффорд.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 19 СІЧНЯ, 16:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Юнайтед — команда, яка викликає суперечливі почуття, що за Еріка тен Гага, що за каденції нинішнього головного тренера Рубена Аморіма. І здебільшого у цих почуттях таки переважав негативний характер, незалежно від цього, хто очолював "червоних дияволів". Поточний провал цього сезону наочно демонструє становище манкуніанців у турнірній таблиці АПЛ: 13 місце — це й близько не те, на що розраховують у керівництві клубу, але все ще можна змінити.

Зрозуміло, що на даному черговому "новому етапі" Манчестер Юнайтед результати — це не головне, адже команді все-таки банально потрібен час, щоб адаптуватися до нових вимог тренерського штабу португальського фахівця. Заради справедливості, останні виступи МЮ показали нам один головний аспект — світло в кінці тунелю все ще є. Мова йде і про сенсаційну нічию з Ліверпулем, і про прохід до наступного раунду Кубка Англії за підсумками післяматчевої серії пенальті з Арсеналом, коли довелося практично весь другий тайм провести у меншості... Інше питання: а наскільки вистачить характеру гравців Юнайтед? Адже з Саутгемптоном у команди все ж спостерігалися проблеми.

Щодо Брайтона, команда Фабіана Гюрцелера останнім часом змогла зупинити свою серію без перемог, яка тривала вісім матчів поспіль. Звичайно, не можна сказати, що той період був для "чайок" зовсім провальним, адже більшість своїх матчів Брайтон зводив до нічийних результатів. Проте такі систематичні втрати очок безпосередньо встигли вдарити по єврокубкових амбіціях команди Гюрцелера, адже зараз "чайки" з погляду турнірного становища не виглядають фаворитами на потрапляння до єврокубків за підсумками сезону.

Але вищесказане в жодному разі не означає, що Брайтон варто якось недооцінювати — абсолютно і категорично ні. Саме навпаки: "чайки" — це той колектив, який стабільно підносить великі проблеми великим командам, але при цьому може з тих чи інших причин втратити очки там, де на гравців Брайтона цього чекають найменше. Характер, поставлена ​​футбольна система, вміння адаптуватися стилістично під гру суперників і цілу низку цікавих виконавців — це практично той самий Брайтон, який був і за Грема Поттера, і за Роберто Де Дзербі, і зараз за молодого та талановитого Фабіана Гюрцелера.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Рубена Аморіма. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 2,15, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 3,30. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,70.