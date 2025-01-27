Італія

У битві аутсайдерів сильнішого не виявили.

У матчі 22 туру італійської Серії А Венеція на своєму полі розійшлася миром з Вероною. Матч закінчився з рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 28 хвилині результативним ударом відзначився Алессіо Дзербін.

Потім на 76 хвилині гості відігралися зусиллями Джексона Чачуа.

Після 22 турів Верона набрала 20 очок і посідає 17 місце у Серії А, а у Венеції – 16 балів та 19 рядок.

Венеція — Верона 1:1

Голи: Дзербін, 28 - Чачуа, 76.

Венеція: Станкович — Канде, Ідзес, Гапс — Дзербін (Гютк'єр, 87), Думбія (Б'яркасон, 80), Кавілья, Бузіо, Еллертссон (Дзампано, 68) — Орістаніо (Єбоа, 80), Пох'янпало (Карбоні, 87).

Верона: Монтіпо — Данилюк, Коппола, Гіларді — Чачуа, Сердар, Белах'ян, Брадарич (Москера, 63) — Суслов (Лазович, 82) — Тенгстедт (Кастанос, 40), Сарр (Лівраменто, 82).

Попередження: Пох'янпало — Кастанос.