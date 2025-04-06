Італія

Прикра втрата очок міланської команди.

Помічник головного тренера міланського Інтера Массіміліано Фарріс прокоментував нічию у матчі з Пармою (2:2) в рамках 31-го туру італійської Серії А. Його слова наводить DAZN.

"Нам потрібно проаналізувати, що сталося з хлопцями у другому таймі. Ми контролювали гру в першому таймі, але потім сталося те, що сталося.

Такі навантаження, як 46-й матч у сезоні відчуваються в ногах гравців. Ми готуємо матчі разом із штабом, але, наприклад, Лаутаро повернувся після травми й не може грати всі 90 хвилин, у когось могла залишитися фізична втома після дербі. Ми намагаємося берегти енергію, бо дуже важливо уникнути травм у цій ситуації в дуже важливий момент сезону.

На цьому етапі сезону ніхто не може підтримувати стабільність протягом всього матчу. Нам слід було краще зіграти у штрафному майданчику суперника, і потрібно було більше тримати м’яч, щоб зняти хвилю активності Парми.

Ми все проаналізуємо й знайдемо рішення. Ми досі контролюємо ситуацію, конкуренти нас наздоганятимуть – і це нормально", – сказав Фарріс.

Зазначимо, що керманич "нерадзуррі" Сімоне Індзагі пропускав цю гру через дискваліфікацію.

Наразі Інтер лідирує в чемпіонаті Італії, випереджаючи Наполі на чотири пункти, але у неаполітанців є гра в запасі.