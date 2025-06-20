Італія

Італієць хоче продовжувати виступати у складі "нерадзуррі".

Захисник Інтера Алессандро Бастоні не хоче продовжувати кар'єру в Саудівській Аравії. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного італійця зацікавлений Аль-Хіляль, головним тренером якого став Сімеоне Індзагі.

Зазначається, що Бастоні отримав дуже щедру пропозицію від саудівського клубу, проте ухвалив рішення відповісти відмовою.

Минулого сезону Бастоні провів 54 матчі, в яких забив один гол та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Інтер на наступний тиждень запланував перемовини щодо нападника Парми.