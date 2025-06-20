Італієць хоче продовжувати виступати у складі "нерадзуррі".
Алессандро Бастоні, Getty Images
20 червня 2025, 13:00
Захисник Інтера Алессандро Бастоні не хоче продовжувати кар'єру в Саудівській Аравії. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, у послугах 26-річного італійця зацікавлений Аль-Хіляль, головним тренером якого став Сімеоне Індзагі.
Зазначається, що Бастоні отримав дуже щедру пропозицію від саудівського клубу, проте ухвалив рішення відповісти відмовою.
Минулого сезону Бастоні провів 54 матчі, в яких забив один гол та віддав шість гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Інтер на наступний тиждень запланував перемовини щодо нападника Парми.