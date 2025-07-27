Італія

Турецький гранд активно працює на трансферному ринку.

Чинний чемпіон Туреччини — Галатасарай, хоче підписати воротаря французького ПСЖ Джанлуїджі Доннарумму. Про це повідомляє footmercato.net.

За інформацією джерела, стамбульський клуб вже зробив пропозицію самому голкіперу, реакція якого на цей варіант продовження кар'єри поки невідома.

Зазначається, що "орли" хочуть скористатися труднощами у переговорах щодо нового контракту між ПСЖ та 26-річний італійцем. Чинна трудова угода гравця з парижанами розрахована до 30 червня 2026 року.