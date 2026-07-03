Італія

Маріо Хіла вже погодив особисті умови з "россонері", а клуби завершують переговори.

Мілан наблизився до підписання центрального захисника Лаціо Маріо Хіли.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, італійський клуб уже повністю узгодив із 25-річним іспанцем умови особистого контракту.

За даними джерела, Хіла має підписати з Міланом п'ятирічну угоду. Наразі сторонам залишається завершити переговори між клубами, після чого трансфер буде офіційно оформлений.

Очікується, що сума угоди може сягнути 30 мільйонів євро: Лаціо отримає 25 мільйонів гарантованих виплат, а ще 5 мільйонів передбачені у вигляді бонусів. Президент римського клубу Клаудіо Лотіто вже дав згоду на продаж футболіста.

Цікаво, що вигоду від трансферу отримає й Реал. Мадридський клуб зберіг за собою 50% економічних прав на Маріо Хілу, тому отримає половину суми, яку Мілан заплатить Лаціо за перехід іспанського оборонця.