Лига наций

В новом выпуске редакция Football.ua обсуждает триумф команды Андрея Шевченко в первом матче Лиги наций.

В стартовом поединке Лиги наций сборная Украины в родных стенах обыграла команду Швейцарии со счетом 2:1.

Редакция Football.ua в лице Николая Балецкого, Сергея Горбаченко и Александра Пузика обсудили прошедший удачный поединок для нашей команды, а также затронули дальнейшие перспективы сборной и будущих соперников команды Шевченко в текущем розыгрыше Лиги наций.