ЧМ-2022. Отбор

Редакция Football.ua обсудила поединок отбора на ЧМ-2022.

Сборная Украины в очередной раз не сумела вырвать победу над соперником в матче отбора на чемпионат мира-2022, пропустив во втором тайме (1:1).

Главный редактор Николай Балецкий вместе с Александром Пузиком и Сергеем Горбаченко обсудили матч национальных сборных Украины и Боснии и Герцеговины в новом подкасте.

Видео голов и обзор матча Украина — Босния и Герцеговина можно смотреть на Football.ua.

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