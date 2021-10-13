ЧМ-2022. Отбор 13 октября 2021, 17:45 Ошибки Петракова, упущенная победа сборной: новый подкаст Football.ua Редакция Football.ua обсудила поединок отбора на ЧМ-2022. 13 октября 2021, 17:45 Сборная Украины в очередной раз не сумела вырвать победу над соперником в матче отбора на чемпионат мира-2022, пропустив во втором тайме (1:1). Главный редактор Николай Балецкий вместе с Александром Пузиком и Сергеем Горбаченко обсудили матч национальных сборных Украины и Боснии и Герцеговины в новом подкасте. Football.ua · Ошибки Петракова, упущенная победа сборной: новый подкаст Football.ua Видео голов и обзор матча Украина — Босния и Герцеговина можно смотреть на Football.ua. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Команды Босния и Герцеговина Украина Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте