Украина 04 октября 2021, 16:35 Подкасты Football.ua: запускаем второй сезон обсуждением "класичного" и предстоящих матчей сборной Украины Редакция Football.ua обсудила центральный поединок 10-го тура чемпионата Украины. 04 октября 2021, 16:35 Главным событием минувшего тура чемпионата Украины стала встреча двух лидеров — Динамо и Шахтера. Игра получилась напряженной, но порадовать зрителей голами команды так и не смогли — 0:0. Главный редактор Николай Балецкий вместе с Александром Пузиком и Сергеем Горбаченко обсудили этот матч, а также затронули тему будущих матчей сборной Украины. Football.ua · Нули в матче Шахтер — Динамо и сборная Украины Вашему вниманию видеообзор матча Шахтер — Динамо. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте