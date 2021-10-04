Украина

Редакция Football.ua обсудила центральный поединок 10-го тура чемпионата Украины.

Главным событием минувшего тура чемпионата Украины стала встреча двух лидеров — Динамо и Шахтера. Игра получилась напряженной, но порадовать зрителей голами команды так и не смогли — 0:0.

Главный редактор Николай Балецкий вместе с Александром Пузиком и Сергеем Горбаченко обсудили этот матч, а также затронули тему будущих матчей сборной Украины.

Вашему вниманию видеообзор матча Шахтер — Динамо.