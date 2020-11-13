Лига наций

Редакция Football.ua обсудила предстоящий матч национальной сборной против Германии в Лиге наций.

Сборная Украины в рамках Лиги наций на выезде будет противостоять сборной Германии.

Редакция Football.ua обсудила важный матч для подопечных Андрея Шевченко и оценила шансы нашей команды в данном противостоянии.

Отметим, что матч Германия — Украина состоится 14-го ноября, в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.