Лига наций 13 ноября 2020, 18:00 Что ждет Украину в матче с Германией: новый подкаст Football.ua Редакция Football.ua обсудила предстоящий матч национальной сборной против Германии в Лиге наций. Украина - Германия, УАФ 13 ноября 2020, 18:00 Сборная Украины в рамках Лиги наций на выезде будет противостоять сборной Германии. Редакция Football.ua обсудила важный матч для подопечных Андрея Шевченко и оценила шансы нашей команды в данном противостоянии. Football.ua · Что ждет Украину в матче с Германией: новый подкаст Football.ua Отметим, что матч Германия — Украина состоится 14-го ноября, в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Команды Германия Украина Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте