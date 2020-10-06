Лига наций

Несмотря на это, матч Испания — Швейцария состоится согласно расписанию.

Полузащитник Ливерпуля и сборной Швейцарии Джердан Шакири сдал положительный тест на коронавирус, сообщил официальный сайт швейцарской ФА. Теперь хавбек отправляется на самоизоляцию.

По словам доктора сборной Швейцарии Мартина Малека, игры с Хорватией, Испанией и Германией состоятся согласно расписанию.

Единственное, что может помешать провести эти игры – если у футболистов сборной Швейцарии внезапно проявятся клинические симптомы Covid-19.