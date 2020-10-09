Лига наций

Полузащитник сборной Украины дал комментарий перед игрой с немцами.

Сборная Украины в третьем раунде группового этапа Лиги наций сыграет со сборной Германии. Руслан Малиновский считает, что наша национальная команда уже достигла определенной планки — ее нужно держать.

"Германия — очень серьезный соперник, у нее также завтра будет очень высокая мотивация выиграть, будет тяжелая игра. Да, результат нашего матча во Франции неприятный, но важно уметь переключаться и делать правильные выводы. Лучшая реакция в такой ситуации — показать завтра результат и игру, тогда тот матч забудется. Мы должны сыграть за счет своих лучших качеств, не уступить в борьбе, в подборах.

Кого могу выделить в составе сборной Германии? Во-первых, там выступает мой одноклубник Робин Госенс. Будет интересно сыграть против него. У немцев — опытная команд, есть и молодые игроки, которые выступают на хорошем уровне. Лидер команды — Тони Кроос, но их сила в организации, и мы завтра должны ее сломать.

Что лучше — добиваться лучших результатов против слабых соперников или набивать шишки и получать опыт? Всегда хочется играть против сильных соперников, конкурировать с ними, получать информацию, в чем надо добавлять. На такие матчи мотивация всегда очень высока. Для этого мы и вышли в Лигу А.

По одному-двум матчам не надо делать выводы. Завтра будет более важный поединок, чем тот, что был с Францией. Мы вышли на Евро, сейчас находимся на втором месте в группе Лиги наций, все в наших руках. Мы достигли определенного уровня, теперь надо держать планку. Завтра будет очередной тест, постараемся сдать его на отлично", — приводит слова Малиновского официальный сайт УАФ.

Матч Украина – Германия состоится в Киеве на НСК Олимпийский в субботу, 10 октября, и начнется в 21:45. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.