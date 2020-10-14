Лига наций

Football.ua представляет анонс матча четвертого тура Лиги наций.

В четвертом туре Лиги наций в группе А1 встретятся фавориты и лидеры квартета — Италия примет в Бергамо Нидерланды.

Италия — Нидерланды

Среда, 14 октября, 21:45. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Энтони Тейлор (Англия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Этот матч для Италии станет особенным, и будет посвящен тем, кто боролся с эпидемией коронавируса в стране, и не зря на трибуны недавно сертифицированного для Лиги чемпионов стадиона Аталанты приглашены врачи и медсестры двух местных больниц, а также 243 мэра различных итальянских городов.

Италия лидирует в своей группе Лиги наций, хотя и не демонстрирует пока той игры, которая вызывала восторг у местных болельщиков и специалистов в отборе Евро-2020. Достаточно сказать, что оба раза очки "скуадра адзурра" теряла в поединках с командами, которые изначально считались потенциальными "статистами" – Польшей и Боснией и Герцеговиной.

Зато своего главного, по мнению букмекеров, конкурента в борьбе за первое место итальянцы обыграли, и явно намерены сделать это снова, поскольку на волну критики за сухую ничью с поляками надо как-то отвечать.

В Италии полагают, что сделать это будет, естественно, непросто, но и не так сложно, как если бы Нидерланды переживали один из своих регулярных периодов расцвета, а не время неопределенности, связанное с приходом нового тренера и попытками Франка Де Бура подобрать подходящую тактику для своих подопечных и завоевать авторитет, прежде всего, именно у них.

На протяжении последних трех матчей, двух в Лиге наций и товарищеской встрече с Мексикой, Нидерланды не могут забить, что довольно странно, учитывая, что в распоряжении Де Бура хватает умеющих атаковать футболистов.

Стоит отметить, что в составе гостей наверняка будет два футболиста, для которых Ломбардия уже почти стала родной: Стефан де Врей, выступающий за Интер, и "местный" Ханс Хатебур из Аталанты. Их могло бы быть трое, но еще один одноклубник Руслана Малиновского, Мартен де Роон, пропустит матч из-за дисквалификации, а его место, вероятно, займет Стевен Бергейс.

Что касается хозяев, то Роберто Манчини пришлось пережить несколько неприятных часов после того, как результат теста на коронавирус Стефана Эль-Шаарави дал положительный результат. Однако все закончилось для итальянцев хорошо, поскольку два последующих оказались отрицательными.

Манчини особо не скрывал своих кадровых планов, прямо заявив на предматчевой пресс-конференции, что место на острие атаки займет Чиро Иммобиле (что не удивительно, учитывая дисквалификацию Андреа Белотти, игравшего против Польши).

Вместо Алессандро Флоренци и Эмерсона Пальмьери должны выйти Данило Д'Амброзио и Леонардо Спинаццола, а вот Лоренцо Пеллегрини и Федерико Кьеза, хоть и не впечатлившие в третьем туре, сохранят свои места в составе.

Интересные факты

– Команды провели между собой 22 встречи: 11 побед Италии, 8 ничьих и 3 победы Нидерландов.

– В первом круге победа на выезде со счетом 1:0 досталась Италии.

– Сборная Нидерландов не может поразить ворота соперника в трех матчах кряду.

Ориентировочные составы:

Дисквалифицированы: Белотти — де Роон.