Лига наций

Вингер сборной Италии Стефан Эль-Шаарави не сыграет против Нидерландов.

В матче четвертого тура Лиги наций против Нидерландов главный тренер сборной Италии Роберто Манчини не сможет рассчитывать на Стефана Эль-Шаарави — сообщал врач "скуадры адзурры".

"Эль-Шаарави сдал позитивный тест на коронавирус, – сказал Андреа Ферретти во время предматчевой пресс-конференции. – Стефан чувствует себя хорошо и отправлен на самоизоляцию. Согласно протоколу безопасности, вся команда пройдет дополнительные тесты".

Матч Италия — Нидерланды запланирован в Бергамо в среду, 14 октября.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился Криштиану Роналду.