Лига наций

Вингер сборной Италии сможет сыграть против Нидерландов.

Положительный тест на коронавирус, сданный Стефаном Эль-Шаарави, не подтвердился — сообщает Football Italia.

Положительным оказался первый swab-тест, однако анализ крови и еще один swab-тест дали отрицательный результат.

Вингер сборной Италии присоединился к команде и сможет сыграть против Нидерландов в четвертом туре Лиги наций.

Матч Италия — Нидерланды запланирован в Бергамо в среду, 14 октября.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился Криштиану Роналду.