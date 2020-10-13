Вингер сборной Италии сможет сыграть против Нидерландов.
Стефан Эль-Шаарави, Getty Images
13 октября 2020, 22:47
Положительный тест на коронавирус, сданный Стефаном Эль-Шаарави, не подтвердился — сообщает Football Italia.
Положительным оказался первый swab-тест, однако анализ крови и еще один swab-тест дали отрицательный результат.
Вингер сборной Италии присоединился к команде и сможет сыграть против Нидерландов в четвертом туре Лиги наций.
Матч Италия — Нидерланды запланирован в Бергамо в среду, 14 октября.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился Криштиану Роналду.