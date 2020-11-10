Лига наций

У полузащитника сборной Германии Тони Крооса перебор желтых карточек.

Тони Кроос дисквалифицирован на матч пятого тура группового раунда Лиги наций из-за перебора предупреждений — сообщает официальный сайт УАФ.

При этом полузащитник Реала вызван в сборную, поскольку сможет сыграть против сборной Испании в заключительном туре.

В четвертом туре Лиги наций, в котором Кроос получил "роковую карточку, Тони сыграл свой 100-й матч за национальную сборную.

Сборная Германии, делящая второе-третье места с Украиной (по 6 очков) и отстающая на один пункт от Испании в группе А4 проведет товарищеский матч со сборной Чехии (11 ноября) и встретится с украинской (14 ноября) и испанской (17 ноября) национальными командами в Лиге наций.

Ранее тренер сборной Германии сказал, что не планирует возвращать ветеранов в команду.