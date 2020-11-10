Лига наций

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от предстоящих матчей в Лиге наций.

Илкай Гюндоган обещает, что сборная Германии постарается добыть победы в матчах против Украины и Испании.

"Мы хотим сыграть хорошо, чтобы достойно представить свою страну, – цитирует полузащитника официальный Твиттер сборной Германии. Если удастся — выиграть, ведь нам надо реабилитироваться за не слишком удачные недавние матчи".

Сборная Германии, делящая второе-третье места с Украиной (по 6 очков) и отстающая на один пункт от Испании в группе А4 проведет товарищеский матч со сборной Чехии (11 ноября) и встретится с украинской (14 ноября) и испанской (17 ноября) национальными командами в Лиге наций.

Ранее тренер сборной Германии сказал, что не планирует возвращать ветеранов в команду.