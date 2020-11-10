Лига наций

Вратарь сборной Германии Кевин Трапп поделился своими эмоциями перед матчами Лиги наций.

Кевин Трапп рад, что получил возможность сыграть против Чехии и, возможно, против Украины и Испании.

"Для меня каждый матч за сборную Германии — это нечто особенное, – цитирует вратаря официальный Твиттер национальной команды. – Это возможность не просто проявить себя в важном матче, но и представить свою страну. Я всегда ношу майку сборной с гордостью".

30-летний голкипер Айнтрахта Ф с 2017 года находится в обойме сборной Германии, но за это время сыграл лишь 4 матча.

Ранее сообщалось, что основной вратарь национальной команды Марк-Андре тер Штеген пропустит матчи против Украины и Испании в Лиге наций.

Сборная Германии, делящая второе-третье места с Украиной (по 6 очков) и отстающая на один пункт от Испании в группе А4 проведет товарищеский матч со сборной Чехии (11 ноября) и встретится с украинской (14 ноября) и испанской (17 ноября) национальными командами в Лиге наций.

Ранее тренер сборной Германии сказал, что не планирует возвращать ветеранов в команду.