Вратарь сборной Германии Кевин Трапп поделился своими эмоциями перед матчами Лиги наций.
Кевин Трапп, Getty Images
10 ноября 2020, 18:21
Кевин Трапп рад, что получил возможность сыграть против Чехии и, возможно, против Украины и Испании.
"Для меня каждый матч за сборную Германии — это нечто особенное, – цитирует вратаря официальный Твиттер национальной команды. – Это возможность не просто проявить себя в важном матче, но и представить свою страну. Я всегда ношу майку сборной с гордостью".
30-летний голкипер Айнтрахта Ф с 2017 года находится в обойме сборной Германии, но за это время сыграл лишь 4 матча.
Ранее сообщалось, что основной вратарь национальной команды Марк-Андре тер Штеген пропустит матчи против Украины и Испании в Лиге наций.
Сборная Германии, делящая второе-третье места с Украиной (по 6 очков) и отстающая на один пункт от Испании в группе А4 проведет товарищеский матч со сборной Чехии (11 ноября) и встретится с украинской (14 ноября) и испанской (17 ноября) национальными командами в Лиге наций.
Ранее тренер сборной Германии сказал, что не планирует возвращать ветеранов в команду.