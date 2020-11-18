Лига наций

Унижение в матче против Испании не скажется на карьере Йоахима Лева.

Руководство немецкого футбола не намерено разрывать контракт с главным тренером сборной Йоахимом Левом после поражения 0:6 в матче шестого тура группового раунда Лиги наций — утверждает BeIN SPORTS.

Официально Немецкий футбольный союз об этом пока не заявлял, но информацию подтвердил директор национальных сборных Оливер Бирхофф.

"Этот результат ничего не меняет, мы полностью доверяем тренеру", – сказал бывший нападающий в комментарии для телеканала ARD.

Проиграв Испании, Германия не только упустила первое место и путевку в "финал четырех", но и потерпела крупнейшее поражение в официальных матчах в своей истории.

После матча Лев признал, что у его команды ничего не получалось.

Ранее сообщалось, что Лева может сменить тренер Баварии Ханси Флик.