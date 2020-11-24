Лига наций

Апелляционный комитет УЕФА должен принять решение об отмененном поединке Лиги наций.

В среду, 25 ноября, Апелляционный комитет УЕФА рассмотрит дело о матче Швейцария — Украина, который должен был состояться 17 ноября — сообщает официальный сайт УАФ.

Из-за положительных тестов на коронавирус в украинской национальной команде санитарные службы Люцерна, где должен был пройти матч за выживание в Лиге А Лиги наций, запретили проводить поединок.

Швейцарская сторона обвиняет Украину в несоблюдении правил карантина и считает, что команде Андрея Шевченко должно быть засчитано поражение.

В то же время Украинская ассоциация футбола отвергает эти обвинения и уверяет в том, что украинская сторона сделала все возможное и необходимое для того, чтобы матч состоялся.