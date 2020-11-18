Лига наций

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию вокруг отмены матча.

Матч Швейцария — Украина не состоялся из-за вспышки коронавируса. Теперь решение по поединку будет принимать УЕФА.

"Очень неприятный момент. Мы были готовы играть, у нас было достаточное количество здоровых игроков для этого. Но решение принимали власти. Будем теперь ждать решение УЕФА. Нашей никакой вины здесь нет. Мы сделали все для того, чтобы этот матч состоялся", — приводит слова Шевченко Youtube-канал УАФ.

"Мы все понимали ситуацию, в которой находимся, но я даже не мог представить, что матч против Швейцарии могут отменить. Мне бы хотелось, чтобы совсем по-другому все это было, если есть какое-то уважение. Как встречают гостей, команду – это было неправильно".

"Благодарю ребят за проявленную стойкость, за желание, за хороший футбол. Мы завоевали 6 очков, играя с лучшими командами мира. У нас были прекрасные матчи, я остался очень доволен турниром и ребятами. Очень много новичков сыграли на хорошем уровне. Всем заболевшим ребятам желаю скорейшего выздоровления. Надеюсь, что они легко перенесут болезнь и быстро вернутся в клубы".

Ранее директор сборной Швейцарии поставил под сомнение желание украинской стороны найти выход из ситуации.