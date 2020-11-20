Лига наций

Украинский центрбек высказался о несостоявшемся заключительном поединке Лиги наций.

Решающий поединок группового этапа Лиги наций Швейцария — Украина не состоялся из-за запрета местной власти для нашей команды выходить на поле.

Причиной стали очередные позитивные результаты на коронавирус, один из которых оказался у центрального защитника Сергея Кривцова, ранее уже переболевшего COVID-19. Теперь судьба матча находится в руках УЕФА

"У сборной было достаточно здоровых футболистов, которые могли сыграть. Это, наверное, уже игра в кабинетах, а не на поле. Мы хотели играть и сейчас хотим провести этот матч".

"Понимаем, что от нас уже мало что зависит. Будем смотреть новости, к какому решению придут в УЕФА. Но мы хотим, чтобы эту игру перенесли на март 2021 года. Мы готовы сыграть со Швейцарией", — заявил Сергей Кривцов интервью программе Великий футбол.

Напомним, ранее менеджер сборной Украины Алексей Таргонский заявил, что в Швейцарии к ним "относились как к прокаженным".

Также стало известно, что главврач кантона Люцерн Роджер Харстолл ранее разрешал проводить матч швейцарского первенства, несмотря на выявленный незадолго до этого случай заражения коронавирусом у одного из футболистов.