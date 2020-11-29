Лига наций

Специалист дал свой комментарий по поводу вердикта от УЕФА.

Бывший вице-президент УЕФА Григорйи Суркис дал свой комментарий касаемо технического поражение сборной Украины в поединке против Швейцарии.

"Насколько я понимаю, по протоколу УЄФА не может даже такой важный человек, как медицинский работник кантона, запретить играть, если есть тринадцать футболистов и хотя-бы один вратарь. Все остальное остается за рамками понимания, а только предположения. Поэтому давайте дождемся 30-го числа, увидим мотивационную часть. Тогда мы сможем более ясно понимать ситуацию"

"Считаю, что это решение совершенно необоснованное ни к украинским болельщикам, которые заслуживают большего, ни к игрокам, ни к тренерскому штабу", — сказал Суркис в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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