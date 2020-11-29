Специалист дал свой комментарий по поводу вердикта от УЕФА.
ГРИГОРИЙ СУРКИС, УАФ
29 ноября 2020, 21:57
Бывший вице-президент УЕФА Григорйи Суркис дал свой комментарий касаемо технического поражение сборной Украины в поединке против Швейцарии.
"Насколько я понимаю, по протоколу УЄФА не может даже такой важный человек, как медицинский работник кантона, запретить играть, если есть тринадцать футболистов и хотя-бы один вратарь. Все остальное остается за рамками понимания, а только предположения. Поэтому давайте дождемся 30-го числа, увидим мотивационную часть. Тогда мы сможем более ясно понимать ситуацию"
"Считаю, что это решение совершенно необоснованное ни к украинским болельщикам, которые заслуживают большего, ни к игрокам, ни к тренерскому штабу", — сказал Суркис в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.
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