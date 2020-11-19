Лига наций

Вариантов развития событий по поводу несостоявшегося матча Лиги наций предостаточно.

Представители сборной Украины вернулись из Швейцарии, где местные власти запретили проводить решающий поединок группового этапа Лиги наций за право сохранить прописку в элитном дивизионе.

Причиной стали выявленные случаи заражения коронавирусом в стане команды Андрея Шевченко, при этом тесты остальных футболистов в Швейцарии показали отрицательные результаты. Несмотря на готовность "желто-синих" выйти на поле, украинскую команду отправили на карантин наперекор медицинским протоколам УЕФА.

После возвращения в Борисполь, подопечные Андрея Шевченко прошли очередное тестирование на коронавирус, которое не выявило ни одного положительного результата, однако судьба несостоявшегося поединка со Швейцарией по-прежнему находится в подвешенном состоянии.

Как стало известно программе Футбол NEWS, УЕФА может принять решение по данному матчу уже завтра, 20 ноября. Вариантов развития событий несколько, при этом не исключается как присуждение технического поражения сборной Украины, так и определение победителя при помощи жребия.