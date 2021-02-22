Лига наций

Глава УАФ прокомментировал ход судебного процесса в отношении дела о несостоявшейся игре Лиги наций.

Середина прошлой недели была посвящена обсуждению судебного процесса в Спортивный арбитражный суд Лозанны относительно дела о судьбе матча Лиги наций УЕФА между Швейцарией и Украиной, который не был сыгран из-за запрета на участие в нем нашей национальной команды со стороны главы местного органа здравоохранения.

В рамках специального репортажа программы "Великий футбол" на телеканале Футбол, глава УАФ Андрей Павелко прокомментировал ход судебного разбирательства, предложив наиболее выгодные для всех сторон, на его взгляд, варианты разрешения конфликта.

"Коронавирус вводит нашу жизнь в совершенно другие реалии. Мы живем в очень уникальное время и наша задача — сохранить футбол.

Андрей Шевченко прилетел, чтобы поддержать нашу позицию в этом вопросе. Он был все время на связи, мы были в контакте. Я держал его в курсе событий, он очень переживает. Он считает, что будет справедливым сыграть матч.

Жеребьевка — это более справедливое решение для всех сторон. Но мы сейчас о ней не рассуждаем, так как мы считаем, что есть даты для проведения такого матча. Мы четко хотим выяснить сильнейшего на футбольном поле", — сформулировал свою позицию украинской стороны чиновник.

Напомним, что матч Швейцария — Украина должен был состояться 17 ноября 2020 года, а окончательный вердикт по данному вопросу ожидается к середине марта.