Глава украинского футбола надеется на позитивное решение апелляционного суда Лозанны.
АНДРЕЙ ПАВЕЛКО, УАФ
17 февраля 2021, 12:38
Вчера, 16 февраля, Спортивный арбитражный суд Лозанны рассмотрел дело по матчу Лиги наций Швейцария — Украина, в котором подопечным Андрея Шевченко присудили техническое поражение.
"С нашей стороны мы предлагаем главную задачу — сыграть матч на футбольном поле. Для этого важно, чтобы УЕФА принял такое решение. Если же совсем не получится найти даты для игры, тогда уже жеребьевка рассудит. Это тоже будет решение, с которым мы согласимся, как со справедливым", — приводит слова Павелко ТК Футбол 1/2/3.
Напомним, что поединок Швейцария — Украина должен был пройти 17 ноября прошлого года, но но украинскую делегацию в полном составе отправили на вынужденный карантин.
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