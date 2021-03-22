Лига наций

Наставник сборной Украины прокомментировал судьбоносное решение для нашей национальной команды.

В прошлую пятницу, 19 марта, стало известно окончательное решение Спортивного арбитражного суд Лозанны (CAS) относительно апелляции Украинской ассоциации футбола по поводу решения о присуждении технического поражения национальной сборной Украины в матче Лиги наций УЕФА против Швейцарии.

В результате, наша сборная покинула дивизион А данного турнира, и следующий розыгрыш будет вынуждена вновь начинать в дивизионе B.

Относительно данного решения высшего органа спортивной судебной инстанции в интервью передаче Великий футбол высказался наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

"Однозначно, я расстроен. Команда заслужила остаться в высшем дивизионе. Мы выиграли две игры, достаточно хорошо сыграли, обыграли швейцарцев. Нам не дали возможности сыграть с ними еще одну игру", — кратко подытожил украинский специалист.

Напомним, что уже в скором времени украинской национальной сборной предстоит начать групповой этап квалификации к чемпионату мира-2022 с гостевого поединка против действующих чемпионов мира — сборной Франции. Игра состоится 24 марта, начало — в 21:45 по киевскому времени.