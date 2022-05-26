ЧМ-2022. Отбор

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу збірної України.

Збірна України у рамках кваліфікаційного поєдинку відбору до чемпіонату світу-2022 у Катарі зіграє на виїзді проти Шотландії.

Команда Олександра Петракова готувалася до звітної зустрічі через контрольні матчі, тоді як у шотландських гравців сезон на клубному рівні тільки закінчився.

У даному матеріалі в день матчу буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.

Шотландія — Україна: онлайн-трансляція Ліги чемпіонів

У прямому ефірі показуватимуть матч канал Україна, Футбол 1, платформа oll.tv та YouTube-канал Української асоціації футболу.

Почнеться гра о 21:45 за київським часом та пройде на стадіоні Хемпден Парк, що знаходиться у Глазго.

Зазначимо, що збірна України у своїй відбірковій групі посіла друге місце, поступившись лише Франції. Команда Олександра Петракова змола обійти Боснію та Герцеговину та Фінляндію.

Збірна Шотландії, у свою чергу, посіла друге місце у своїй групі, пропустивши вперед збірну Данії.

Букмекери в цьому протистоянні віддають перевагу збірній Шотландії. На її перемогу коефіцієнт становить 2,2. На тріумф української команди можна поставити із показником 3,5. Нічийний результат — 3,2.

Зазначимо, що збірні України та Шотландії вже зустрічалися у кваліфікації до чемпіонату Європи-2008. Тоді наша національна команда виграла на своєму полі з рахунком 2:0, а потім поступилася на виїзді 1:3.