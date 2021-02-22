Украина

Наставника сборной Украины предпочли не подвергать давлению с разных сторон.

Согласно информации журналистов телеканала Футбол, которая была озвучена в эфире передачи "Великий футбол", главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на прошлой неделе прибыл в Киев для принятия участия в онлайн-слушания CAS по делу о судьбе матча Швейцария — Украина, однако в последний момент оказался вне списка участников судебного процесса.

По заверениям источника, данное решение было продиктовано желанием чиновником "не подставлять наставника национальной команды под перекрестный огонь в процессе слушаний".

При этом, указывается, что украинский специалист проявил активную поддержку переговоров в качестве третьего лица, проводя консультации с участниками процесса с нашей стороны. Что характерно, Швейцарию в этом деле представляла делегация в составе одного человека, в то время как УАФ удалось собрать целую группу экспертов в разных областях.

Итоговое решение по делу ожидается к середине марта.