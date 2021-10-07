Лига наций

Полузащитник сборной Италии прокомментировал поражение его команды в полуфинале Лиге наций.

Сборная Италии в рамках полуфинального поединка Лиги наций УЕФА не смогла переиграть Испанию перед глазами родной публики на Джузеппе Меацца (1:2).

Италия — Испания 1:2 Видео голов и обзор матча

После окончания поединка, полузащитник "Скуадры Адзурры" Энрике Кьеза подвел итоги неудачной игры для своей команды.

"Мы очень разочарованы и испытываем больше всего сожаления от того факта, что могли сыграть в хороший футбол в этот вечер, но обстоятельства выступили против нас.

Это был хороший вызов для проверки наших возможностей, и даже при условии поражения мы доказали, что является отличной командой и сплоченным коллективом от начала и до конца.

Испания играет в доминирующем стиле уже достаточно много лет, но сегодня я

не заметил, чтобы Испания существенно превосходила Италию. Мы были сильны и при 10 игроках на поле в нашем составе, но соперники качественно удерживали мяч у себя.

Впрочем, после такой игры против Испании я вижу исключительно блестящее будущее, преисполненное побед, для Италии. Уверен, что скоро мы вновь будем играть против них, поэтому с нетерпением жду возможности взять реванш", — заключил футболист.

Теперь, сборной Италии придется дождаться соперника по матчу за третье место Лиги наций УЕФА из пары Бельгия — Франция, после чего попытать счастью в битве за "бронзу" данного турнира 10 октября, начало в 16:00 по киевскому времени.