Ліга націй

До вашої уваги прес-конференція за участю головного тренера збірної України.

Завтра, 21 вересня, збірна України продовжить свої виступи у розіграші Ліги націй. Суперником "синьо-жовтих" буде національна команда Шотландії.

Напередодні, 20 вересня, о 20:00 за київським часом розпочнеться прес-конференція головного тренера збірної України Олександра Петракова.

Нагадаємо, матч Шотландія — Україна відбудеться 21 вересня о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.