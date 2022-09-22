Ліга націй

Капітан збірної Шотландії висловив свою думку після матчу у Лізі націй.

Півзахисник збірної Шотландії Джон Макгінн прокоментував перемогу своєї команди над Україною у Лізі націй (3:0).

"Нам це було потрібно. Поразка влітку була дуже образливою (у відборі на ЧС-2022, рахунок – 1:3 – прим.).

Сьогодні ми знову робили те, що у нас виходить, були дуже неприємним суперником і демонстрували бажання боротися. Ми знаємо, що хороша команда. Сьогоднішньою перемогою ми завдячуємо вболівальникам, тренеру та самим собі", — наводить слова півзахисника офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна України втратила лідерство у групі В Ліги націй.