Ліга націй

Каспер Юльманн сподівається виграти у Франції та вийти у фінальну стадію Ліги націй.

Головний тренер збірної Данії Каспер Юльманн висловився напередодні матчу із Францією у Лізі націй.

"Нам вдалося перемогти на Стад де Франс у червні (2:1), і ми матимемо перевагу домашнього стадіону, але у Франції, мабуть, найсильніший підбір гравців, тож не варто звертати надто великої уваги на результат нашої останньої зустрічі. Знаємо, що нашого вечора за хорошої гри ми можемо їх перемогти", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

Матч Данія – Франція відбудеться сьогодні. Стартовий свисток пролунає о 21.45. Зазначимо, що після 5 турів у Хорватії 10 очок, Данія набрала 9 балів, Франція – 5, а австрійці – 4.