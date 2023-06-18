Ліга націй

Наставник збірної Нідерландів поділився своїми думками перед грою з Італією.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував майбутній матч за третє місце у Лізі націй проти Італії.

"Ми зробили великий обсяг роботи в середу в матчі з Хорватією і хочемо продовжити в тому ж дусі. Програти вдруге поспіль було б дуже прикро, але для нас кваліфікація на Євро-2024 важливіша за Лігу націй.

Тим не менш, у матчі з Італією я випущу найсильніший склад – зіграють найкращі гравці. Суперник сильний, Італію завжди важко перемогти. Це буде чудова нагода для хлопців проявити себе.

Чому ми програли Хорватії? Погано захищалися. Нам слід бути агресивнішими перед своєю штрафною площею. Потрібно грати щільніше із суперником", – наводить слова Кумана Voetbal International.

Нагадаємо, матч Нідерланди – Італія відбудеться сьогодні, 18 червня, о 16:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.