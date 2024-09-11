Ліга націй

На жаль, ювілей був зіпсований поразкою від чехів.

Вчора, 10 вересня, збірна України поступилася Чехії (2:3) у матчі другого туру Ліги націй.

У цьому матчі взяв участь захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко, для якого це був 70 поєдинок у футболці національної команди.

У реєстрі гвардійців "синьо-жовтих" Матвієнко посідає 13 місце, а попереду Андрій Гусін (71) та Андрій Воронін (73). Топ-10 замикає нинішній наставник збірної Сергій Ребров, на рахунку якого 75 ігор.

Нагадаємо, Микола дебютував у складі збірної України у матчі відбору ЧС-2018 проти Хорватії (0:1).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чехія — Україна.