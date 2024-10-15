Ліга націй

Обидва посідають 8-9 місця за кількістю ігор за збірну України.

Вчора збірна України у матчі четвертого туру групової стадії Ліги націй поділила очки із Чехією (1:1).

У цьому матчі взяв участь півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко, який вийшов у стартовому складі.

Для 35-річного хавбека це був 87 матч у складі "синьо-жовтих", що дозволило йому зрівнятися з Євгеном Коноплянкою — вони ділять 8-9 місця у списку гвардійців національної команди.

Нагадаємо, Степаненко дебютував за збірну України у листопаді 2010 року у матчі проти Швейцарії (2:2).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Чехія.