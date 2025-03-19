Ліга націй

У футболіста невелике ушкодження після матчу Ла Ліги.

Вінгер збірної Іспанії Ферран Торрес може пропустити перший чвертьфінальний матч Ліги націй проти Нідерландів. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, 25-річний іспанець має невелике пошкодження після минулого матчу за Барселону в Ла Лізі проти Атлетіко (4:2).

Футболіст тренується за індивідуальною програмою і очікується, що він та ще два гравці залишаться поза заявкою на матч.

Нинішнього сезону Торрес провів 32 матчі, в яких забив 13 голів та віддав три гольові передачі.

Нагадаємо, матч Нідерланди – Іспанія відбудеться завтра, 20 березня, о 21:45 за Києвом.