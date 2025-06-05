Ліга націй

Португальський захисник поділився своїми думками після гри з Німеччиною.

Захисник збірної Португалії Нуну Мендеш прокоментував перемогу своєї команди у півфінальному матчі Ліги націй проти Німеччини (2:1).

"Я вважаю, що ми провели дуже хороший матч, особливо в захисті. Ми знали, як витримати у складні моменти; дуже добре впоралися з їхнім стилем гри. Ми розуміли, що їхні гравці можуть контролювати м’яч і атакувати вільні зони.

У них багато сильних футболістів, але ми з цим впоралися, а потім контратакували. Ми забили два голи, хоча могли й більше. Був момент, коли Франсішку Консейсау мав чудову нагоду прямо перед воротами, але не реалізував її. Утім, ми раді перемозі. Тепер час зосередитися на наступному матчі.

Я завжди вважаю, що коли ми пропускаємо, це додає нам мотивації забити – більше мотивації рухатися вперед і грати у свій футбол. Підтримка вболівальників теж була дуже важливою, вона допомогла нам здобути перемогу. Ми дуже щасливі.

Цей стадіон пов’язаний із хорошими спогадами. Нещодавно ми виграли тут Лігу чемпіонів з ПСЖ, а сьогодні перемогли Німеччину і вийшли у фінал. Думаю, попереду чудова гра, незалежно від суперника. Ми – Португалія, і ми гратимемо лише на перемогу", — наводить слова Мендеша прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Німеччина – Португалія.