Форвард "бергамасков" попал в сферу интересов лондонского клуба.
Дуван Сапата, getty images
12 мая 2021, 11:55
Нападающий Аталанты Дуван Сапата может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.
По информации источника, в услугах колумбийца заинтересованы представители Вест Хэма.
"Молотобойцы" намерены летом усилить линию атаки и готовы потратить на Сапату около 40-а миллионов евро.
В текущем сезоне 30-летний нападающий провел 45 матчей во всех турнирах за Аталанту, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.
Ранее главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес развеял слухи о том, что его клуб интересуется форвардом Челси Тэмми Абрахамом.