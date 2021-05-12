Англия

Форвард "бергамасков" попал в сферу интересов лондонского клуба.

Нападающий Аталанты Дуван Сапата может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

По информации источника, в услугах колумбийца заинтересованы представители Вест Хэма.

"Молотобойцы" намерены летом усилить линию атаки и готовы потратить на Сапату около 40-а миллионов евро.

В текущем сезоне 30-летний нападающий провел 45 матчей во всех турнирах за Аталанту, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес развеял слухи о том, что его клуб интересуется форвардом Челси Тэмми Абрахамом.