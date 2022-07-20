Нидерланды. Новость

Мова про футболіста Рейнджерса.

Келвін Бассі — гравець амстердамського Аяксу. Про це повідомляють соцмережі та офіційний сайт клубу.

Ready to let you smile.@CalvinBassey = ⚪️🔴⚪️ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 20, 2022

Контракт із 22-річним нігерійським оборонцем укладено до літа 2027-го року. Шотландський Рейнджерс отримає за свого гравця рекордні для клубу 23,5 мільйонів євро+ще 3 у вигляді бонусів.

Бассі грає на позиції лівого центрального захисника, яку раніше займав Лісандро Мартінес. Після трансферу аргентинця до МЮ йшла мова про інтерес Аякса до українця Миколи Матвієнка.

Раніше повідомлялося, що клуб зі столиці Нідерландів також укладе контракт із гравцем атакувальної ланки.