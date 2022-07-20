Нидерланды. Новость
Мова про футболіста Рейнджерса.
Келвін Бассі, AFC Ajax
20 липня 2022, 15:17
Келвін Бассі — гравець амстердамського Аяксу. Про це повідомляють соцмережі та офіційний сайт клубу.
Контракт із 22-річним нігерійським оборонцем укладено до літа 2027-го року. Шотландський Рейнджерс отримає за свого гравця рекордні для клубу 23,5 мільйонів євро+ще 3 у вигляді бонусів.
Бассі грає на позиції лівого центрального захисника, яку раніше займав Лісандро Мартінес. Після трансферу аргентинця до МЮ йшла мова про інтерес Аякса до українця Миколи Матвієнка.
Раніше повідомлялося, що клуб зі столиці Нідерландів також укладе контракт із гравцем атакувальної ланки.