Німеччина

Навесні Брайан грав за амстердамців на правах оренди.

20-річний нападник Брайан Броббі, який належить Лейпцигу, близький до підписання контракту з амстердамським Аяксом, — повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначимо, зараз нідерландець виступає за свій рідний клуб на правах оренди. Сума трансферу сягатиме 17 мільйонів євро+бонуси, футболіст виступатиме у столиці Нідерландців до літа 2027-го року.

Також журналіст пише, що попри всі чутки, МЮ ніколи не надсилав німцям пропозицію щодо Броббі.

У другій половині минулого сезону Брайан забив 8 м'ячів та віддав одну гольову передачу у 13-ти матчах.

Ще один гравець, який може залишити Лейпциг — Іллайш Моріба.