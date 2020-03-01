Северная Америка

Похоже, что футбол в штате Теннесси будет пользоваться огромной популярностью.

На первый матч Нэшвилла в MLS пришли 59 069 фанатов, отрапортовал американский клуб в Твиттере.

В своем дебютном поединке Нэшвилл противостоял одной из сильнейших команд лиги – Атланте Юнайтед.

Уокер Циммерман забил первый гол в истории клуба, однако этого оказалось мало – Атланта отличилась дважды и выиграла 2:1.

Отметим, что за каждый домашний гол Нэшвилла финансовая организация Jackson будет жертвовать 100 долларов в благотворительный фонд Hands of Nashville.

Следующий домашний матч Нэшвилл проведет 21 марта против Коламбус Крю.

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