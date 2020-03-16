Bсе футбольные турниры ушли на паузу из-за коронавируса.
Джонатан Родригес из Круз Азул, getty images
16 марта 2020, 07:25
Исполнительные президенты футбольных лиг Мексики приняли решение остановить чемпионат из-за вспышки коронавируса, сообщает официальный сайт ассоциации футбола Мексики.
Отметим, что в Мексике зафиксирован всего лишь 41 случай заболевания.
Руководство лиг будет поддерживать тесную связь с клубами. Решение о возобновлении чемпионата будет приниматься совместно с министерством здравоохранения.
Напомним, что ранее Бразилия остановила все национальные турниры по футболу.