Другое

Bсе футбольные турниры ушли на паузу из-за коронавируса.

Исполнительные президенты футбольных лиг Мексики приняли решение остановить чемпионат из-за вспышки коронавируса, сообщает официальный сайт ассоциации футбола Мексики.

Отметим, что в Мексике зафиксирован всего лишь 41 случай заболевания.

Руководство лиг будет поддерживать тесную связь с клубами. Решение о возобновлении чемпионата будет приниматься совместно с министерством здравоохранения.

Напомним, что ранее Бразилия остановила все национальные турниры по футболу.