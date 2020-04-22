Бекхэм хочет подписать Хамеса в свой клуб

Северная Америка

Англичанин уже начал переговоры с Пересом относительно трансфера колумбийца.

Владелец Интер Майами Дэвид Бекхэм желает подписать в свою команду Хамеса Родригеса. Об этом сообщает Goal.com.

Переговоры по трансферу игрока могут начаться уже этим летом и они вполне могут завершиться удачно для будущего участника МЛС.

На успешные переговоры могут повлиять хорошие отношения Бекхэма с президентом "сливочных" Флорентином Пересом, а также факт того, что у Хамеса заканчивается контракт с Реалом следующим летом.

На данный момент Transfermarkt оценивает футболиста в 32 млн евро.

После возвращения в Реал летом 2019-го колумбиец провел 13 матчей за "галактикос", отметившись 1 голом и 2 ассистами.