Бекхэм хочет подписать Хамеса в свой клуб

Англичанин уже начал переговоры с Пересом относительно трансфера колумбийца.
Хамес Родригес, Getty Images
22 апреля 2020, 16:34
Владелец Интер Майами Дэвид Бекхэм желает подписать в свою команду Хамеса Родригеса. Об этом сообщает Goal.com.
Переговоры по трансферу игрока могут начаться уже этим летом и они вполне могут завершиться удачно для будущего участника МЛС.
На успешные переговоры могут повлиять хорошие отношения Бекхэма с президентом "сливочных" Флорентином Пересом, а также факт того, что у Хамеса заканчивается контракт с Реалом следующим летом.
На данный момент Transfermarkt оценивает футболиста в 32 млн евро.
После возвращения в Реал летом 2019-го колумбиец провел 13 матчей за "галактикос", отметившись 1 голом и 2 ассистами.
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