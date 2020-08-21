Северная Америка

Джонатан Клинсманн продолжит карьеру в Соединенных Штатах Америки.

Вратарь Санкт-Галлена Джонатан Клинсманн стал игроком Лос-Анджелес Гэлакси, сообщил официальный сайт американского клуба.

Обладатель гражданства США и Германии начинал карьеру в Герте в 2017 году. За два сезона он провел 24 матча за вторую команду берлинцев, из которых семь – на ноль. Также он сыграл за "старую даму" в матче Лиги Европы против Эстерсунда.

В сезоне-19/20 Клинсманн был резервным голкипером Санкт-Галлена. Он провел лишь одну игру за клуб в Кубке Швейцарии. В матче против Винтертура (0:2) его удалили на 31-й минуте.

Клинсманн-старший в прошлой кампании поработал главным тренером Герты, но по ходу сезона покинул клуб.