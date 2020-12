Последний тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА порадовал своей результативностью, несмотря на важность поединков для отдельных команд, однако представители союза все равно сумели среди прочих выдели четверку лучших точных ударов, после чего выдвинули их в качестве кандидатов на звание Лучшего гола тура.

В число претендентов попали точные удары защитника немецкого РБ Лейпциг Анхелиньо в матче против английского Манчестер Юнайтед, защитника испанской Севильи Жюля Кунде в игре против французского Ренна, полузащитника туринского Ювентуса Вестона Маккени в противостоянии против каталонской Барселоны, и нападающего французского ПСЖ Неймара в ворота Истанбул Башакшехир.

