Северная Америка

Сообщается, что английский специалист готов к переходу а американский клуб.

Главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл близок к назначению на пост наставника Интер Майами.

Как сообщает Sky Sports, клуб Дэвида Бекхэма назначит Фила Невилла главным тренером команды на следующей неделе.

Для этого Невиллу придется покинуть поста главного тренера женской сборной Англии. Ожидается, что FA назначит временного менеджера вместо Невилла до того, как Сарина Вигман окончательно займет эту роль в сентябре.

Стоит напомнить, что Невилл уже выражал желание оставить данную роль еще в апреле 2020 года, однако пошел на мировую сделку с руководством ассоциации футбола Англии, согласившись проработать до конца Олимпийских игр в Токио.

Отдельным фактом в биографии Фила Невилла является то, что он еще ни разу в своей тренерской карьере не работал на посту главного тренера мужской команды, однако получил достаточно опыта в роли помощника Дэвида Мойеса во время работы вместе ним в сезоне-2013/14, когда шотландец тренировал Манчестер Юнайтед.