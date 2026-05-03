Чаплі продовжили безвиграшну серію на новому стадіоні.

Суботній вечір на новому стадіоні Ноу обернувся справжнім жахом для господарів поля. Інтер Маямі, маючи комфортну перевагу в рахунку 3:0 вже на 33-й хвилині, примудрився розгубити її та програти Орландо Сіті з підсумковим результатом 3:4.

Цей камбек став лише третім випадком в історії Major League Soccer (MLS), коли команда змогла відігратися та перемогти, поступаючись у три м'ячі (раніше це вдавалося Сіетл Саундерс у 2017 році та Лос-Анджелес Гелексі у 2018-му)

Матч розпочався для Інтер Маямі за ідеальним сценарієм. Вже на четвертій хвилині захисник Ієн Фрей відкрив рахунок. Згодом Ліонель Мессі віддав результативну передачу на Теласко Сеговію, а потім відзначився і сам. Для аргентинського форварда цей гол став — 86-м у його 100-му матчі у футболці Маямі, що також перервало його коротку серію з двох поєдинків без забитих м'ячів.

Здавалося, що Маямі впевнено прямує до своєї першої в історії перемоги на довгоочікуваному новому стадіоні, де команда раніше тричі зіграла внічию. Попри жахливу статистику в сезоні (лише 2 перемоги в останніх 15 матчах та жодної виїзної звитяги цього року), "Орландо Сіті" різко змінив хід гри.

Головним героєм зустрічі став Мартін Охеда На 39-й хвилині він скоротив відставання, відправивши команди на перерву за рахунку 3:1. На 68-й хвилині Охеда забив свій другий м'яч. На 78-й хвилині він бездоганно реалізував пенальті, зрівнявши рахунок (3:3).

Голкіпер "Маямі" Дейн Сент-Клер зробив кілька неймовірних сейвів, зокрема відбивши один з ударів Охеди обличчям впритул, проте втримати нічию господарям не вдалося. У компенсований час Тайріз Спайсер забив вирішальний гол, який приніс гостям сенсаційну перемогу.

Після фінального свистка на полі спалахнули суперечки — Мессі та інші гравці Чапель висловлювали незадоволення рішеннями судді. Проте автор першого голу Ієн Фрей був самокритичним, хоча й не оминув увагою роботу рефері.

Ця поразка не лише подовжила безвиграшну домашню серію Маямі на новій арені, але й перервала їхню 11-матчеву безпрограшну серію у всіх турнірах (перша поразка з лютого). До початку семитижневої перерви в MLS, пов'язаної з Чемпіонатом світу з футболу, чинним володарям Кубка Ліги залишається провести ще чотири матчі. Їхніми суперниками стануть Торонто, Цинциннаті", Портленд" та Філадельфія — жодна з цих команд наразі не має показника перемог вище 50%.