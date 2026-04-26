Ліонель Мессі та Інтер Маямі все ще шукають свою першу перемогу на новому домашньому стадіоні. У суботу команда розійшлася миром із суперниками зі Східної конференції «Нью-Інгленд Революшн» — матч завершився з рахунком 1:1. Це вже третя поспіль гра на новій арені, у якій господарі не можуть здобути три очки.

Проте на виїзді під керівництвом тимчасового тренера Гільєрмо Ойоса, який 14 квітня замінив Хав'єра Маскерано, Маямі виступає впевненіше, здобувши дві перемоги поспіль.

Матч видався напруженим із великою кількістю нереалізованих моментів.На 56 хвилині Карлес Хіл вивів «Нью-Інгленд» вперед влучним ударом зблизька.

На 76 хвилині Інтер Маямі» відповів зусиллями зіркового дуету та нового бомбардира. Луїс Суарес технічно обійшов захисника та пробив по воротах. Голкіпер Метт Тернер парирував удар, але м'яч відскочив прямо до Хермана Бертераме, який без проблем зрівняв рахунок.

Головним героєм у складі гостей став воротар збірної США Метт Тернер, який здійснив 9 сейвів, врятувавши свою команду від поразки. Саме його надійна гра не дозволила Ліонелю Мессі відзначитися результативними діями у другому матчі поспіль.

Після цього матчу Інтер Маямі з 19 очками посідає друге місце у Східній конференції, випереджаючи Нью-Інгленд на три бали. Попереду в Інтер Маямі залишається п'ять матчів до семитижневої перерви на Чемпіонат світу.

Їхніми суперниками стануть Орландо, Торонто, Цинциннаті, Портленд та Філадельфія. Наразі жоден із цих клубів не має позитивного балансу перемог, що дає команді хороші шанси закріпитися на вершині турнірної таблиці.